Horb-Mühringen - Jetzt wird ein Hauseigentümer in der Oberdorfstraße in Mühringen enteignet. Der Gemeinderat hat beschlossen, das Vorkaufsrecht zu ziehen. Damit droht jede Menge Ärger, denn das erst im Mai gekaufte Haus könnte ihm wieder weggenommen werden.

Die Oberdorfstraße macht wieder Ärger. Erst machte sie als "Erschließungs-Irrsinn" Schlagzeilen, weil von der Ortsmitte bis Haus Nummer 19 die Stadt die Sanierung bezahlen wollte. Danach bis Richtung jüdischer Friedhof sollten die Anwohner per Erschließungsbeitrag mit 95 Prozent zur Kasse gebeten werden. In der Panoramastraße in Horb hatten die meisten Anwohner die Vorab-Zahlung der Erschließungsgebühr verweigert. Hier droht jetzt jede Menge Gerichtsärger.

Dieser Ärger soll in der Oberdorfstraße inzwischen vom Tisch sein, wie der Schwarzwälder Bote erfuhrt. Grund: Die Mühringer konnten Beweise vorlegen, dass die gesamte Oberdorfstraße schon auf Karten aus dem frühen 19. Jahrhundert verzeichnet ist.

Stadt hat Vorkaufsrecht

Jetzt gibt es neuen Ärger um das Haus Hummer 16. Der Eigentümer hatte es am 22. Mai für 150 000 Euro gekauft, so die Drucksache 633/22. Allerdings: Weil das Haus im Sanierungsgebiet liegt, hat die Stadt ein Vorkaufsrecht. Bürgermeister Ralph Zimmermann: "Wir wollen die Oberdorfstraße so sanieren, dass sie möglichst an allen Stellen eine Breite von 3,50 Meter hat. Beziehungsweise breit genug für einen Notarzteinsatz. Vor dem Haus Nummer 16 benötigen wir dazu den Randstreifen." Eine Fläche von genau 9,67 Quadratmetern.

Das Rathaus hatte dem Hauseigentümer eine Vereinbarung zugeschickt, um ihm diesen Randstreifen vor dem Haus abzukaufen. Doch der neue Hausbesitzer lehnt ab. Weil er dort – so die Drucksache – parken will. Argument: "Zwar gibt es einen Stellplatz neben dem Haus, aber ich habe zwei Autos."

Bedenkzeit erbeten

Das Rathaus hat ihn noch mal angerufen. Gesagt, dass es jetzt das Vorkaufsrecht fürs ganze Grundstück ausüben will. Doch der Hausbesitzer will nicht. Zitat Drucksache: "Er hat sich Bedenkzeit erbeten, kurze Zeit später zurückgerufen und erklärt, dass er nach wie vor nicht bereit ist."

Thomas Bauer (BiM): "Was ist, wenn der Eigentümer sein Haus ohne Randstreifen wieder haben will?"

Stadtentwickler Peter Klein: "Ich halte es für unwahrscheinlich, dass der Käufer damit einverstanden ist. Er lehnt ja den Teilverkauf ab. Wir verkaufen es erst nach der Sanierung der Straße."

Und was soll der neue Hauskäufer bekommen? 150 000 Euro, die er bezahlt hatte. In der Drucksache heißt es: "Der im Kaufvertrag vereinbarte Kaufpreis ist aus Sicht der Stadt angemessen."

Der Gemeinderat stimmte bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen zu.

Nächster Gerichtsärger für das Rathaus?

Hört sich nach dem nächsten Gerichtsärger für die Stadt Horb an. Sie hatte dem umstrittenen Immobilienbesitzer Mayk Herzog die Eintragung als Besitzer des Sebastian-Lotzer Hauses verweigert. Auch beim Baupfusch im Neckarbad verklagt das Rathaus den Architekten auf Schadensersatz in Höhe von 1,4 Millionen Euro.