Hausen im Wiesental: Verdacht auf Autorennen auf der B 317 zwischen Hausen und Schopfheim
Ein Rennen sollen sich zwei Autofahrer am Sonntag auf der B 317 geliefert haben (Symbolbild). Foto: Maximilian Müller

Ein 20-jähriger sowie ein noch unbekannter Autofahrer sollen sich ein Rennen auf der Bundesstraße 317 geliefert haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 20-jähriger sowie ein noch unbekannter Autofahrer stehen im Verdacht, am Sonntag um 13.50 Uhr an einem Rennen teilgenommen zu haben, teilt die Polizei mit. Verkehrsteilnehmer meldeten einen dunklen Audi S 3 sowie einen blauen VW Golf, die auf der Bundesstraße 317 zwischen Hausen und der Anschlussstelle Schopfheim-Mitte auf riskante Art mehrere Fahrzeuge überholen würden.

 

Trotz Verbots seien auch im Langenfirsttunnel Fahrzeuge überholt worden. An der Anschlussstelle Schopfheim-Mitte verließen beide Autos die B 317. Den Audifahrer konnte die Polizei laut ihrer Mitteilung bereits ermitteln. Das Polizeirevier Schopfheim sucht weitere Zeugen. Auch Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, mögen sich melden: Tel. 07622/666980.

 