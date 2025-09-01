Hausen im Wiesental: Verdacht auf Autorennen auf der B 317 zwischen Hausen und Schopfheim

1 Ein Rennen sollen sich zwei Autofahrer am Sonntag auf der B 317 geliefert haben (Symbolbild). Foto: Maximilian Müller Ein 20-jähriger sowie ein noch unbekannter Autofahrer sollen sich ein Rennen auf der Bundesstraße 317 geliefert haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.







Ein 20-jähriger sowie ein noch unbekannter Autofahrer stehen im Verdacht, am Sonntag um 13.50 Uhr an einem Rennen teilgenommen zu haben, teilt die Polizei mit. Verkehrsteilnehmer meldeten einen dunklen Audi S 3 sowie einen blauen VW Golf, die auf der Bundesstraße 317 zwischen Hausen und der Anschlussstelle Schopfheim-Mitte auf riskante Art mehrere Fahrzeuge überholen würden.