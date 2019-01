Hausen am Tann "Zelter-Plakette" als Höhepunkt

Nach der einstimmig erfolgten Entlastung des Vorstands gab der Vorsitzende einen Ausblick auf die Termine im laufenden Jahr. Neben kirchlichen Einsätzen und einem vierteiligen Stimmbildungsworkshop mit Vocal-Coach Jasmin Roth aus Hechingen im Februar kündigte er die musikalischen Höhepunkte für den Chor an.

So werde am 23. März in der Medarduskirche in Ostdorf ein Gottesdienst nach der protestantischen Messliturgie mitgestaltet, am 13. Oktober finde ein Benefiz-Konzert in der Balinger Heilig-Geist-Kirche statt.

In der zweiten Jahreshälfte werde dem katholischen Kirchenchor eine ganz besondere Ehre zuteil: Auf Initiative des Bundesverbands Deutscher Chormusik werde dem Kirchenchor durch den Bundespräsidenten die "Zelter-Plakette" verliehen, die das langjährige Schaffen des Chors im kirchlichen und außerkirchlichen Bereich würdige.

Der Chorleiter, Vorsitzende und der Präses lobten das große Engagement sowie die hohe Wertschätzung durch Kirchengemeinderat, Seelsorgeeinheit, Dekanat und Diözese, durch die alle Beteiligten immer wieder eine große Motivation erfahren würden.

Die Männerstimmen des Chors treffen sich am 29. Januar um 19.30 Uhr zur Registerprobe im Gemeindehaus in Hausen; der Gesamtchor probt ab 20 Uhr. Versierte Sänger und Sängerinnen, die sich den Anforderungen zeitgenössischer Chorliteratur stellen möchten, seien eingeladen, im Kirchenchor mitzuwirken.