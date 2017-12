Hausen am Tann Wasserpreis erhöht

Hausen a. T. (bv). Die Wasserversorgung in Hausen am Tann ist seit vielen Jahren defizitär, betonte Bürgermeister Heiko Lebherz in der Sitzung des Gemeinderats. So gebe es aus den vergangenen zehn Jahren einen Verlustvortrag von 300 000 Euro, der kaum auszugleichen sei. Das Landratsamt habe die Gemeinde aber schon mehrmals darauf hingewiesen, das Wasser kostendeckend zu kalkulieren.