Hausen am Tann Wanderin nach Sturz verletzt

Hausen am Tann - Der DRK-Rettungsdienst, die "Helfer vor Ort" Weilstetten und die Bergwacht Oberes Donautal haben am Samstagnachmittag einen Einsatz auf Gemarkung Hausen am Tann absolviert: Eine 56 Jahre alte Frau aus dem Zollernalbkreis war auf der Lochen gestürzt und benötigte Hilfe.