Hausen am Tann Turnier zu Ehren des großen Khan

Knapp 30 Spieler wurden beim Kanonenstart um 10 Uhr die knapp 30 Spieler auf die 18-Loch-Runde geschickt. Chinka war es dann auch, die am Nachmittag bei der Siegerehrung die Preise überreichte.

Bruttosieger der Herren und gleichzeitig auch Gesamtsieger des Turniers war Manuel Pichler, gefolgt von Günther Henning und Andreas Löffler. Der Bruttosieg der Damen ging an Heidrun Gimpl. Platz 2 holte sich Monica Muhr, gefolgt von Gabriele Kagan. Der Nettosieg ging an Peter Bräkow vor Christoph Gruber und Stefan Balduf. Den Nebenwettbewerb "Longest Drive" gewann Günther Henning, "Nearest to the Pin" ging an Jens Hinke und Heidrun Gimpl.

Besonderer Tagesabschluss war ein mongolisches und sehr aufwendiges Buffet.