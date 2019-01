Hausen am Tann Thomas Neher löst Maria Schewe ab

Hausen a. T. Einen Führungswechsel hat es beim Musikverein Hausen am Tann gegeben. In der Hauptversammlung ist Thomas Neher zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Er löst Maria Schewe ab. Die Mitglieder des Musikvereins blickten in der Versammlung auf die vielfältigen Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück.