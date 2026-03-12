Hausen am Tann: So könnte die Dorfmitte zukünftig aussehen

Hausen a.T. stellt die Weichen für „eine lebhafte und ansprechende Dorfmitte“ – trotz knappem Budget. Auch der Dorfbrunnen wird wieder aufgestellt.
Hausen am Tann hat eine Leistung erbracht, über die viele andere Kommunen nur staunen können. Die Dorfmitte direkt am Rathaus und der Durchfahrtsstraße soll neu gestaltet werden. Während Straßen, Gehwege und Bushaltestellen bereits eine Erneuerung erhalten haben, sind zwei nicht ganz so ansehnliche Schotterplätze zurück geblieben. Einer befindet sich direkt neben dem Rathaus, der andere auf der gegenüberliegenden Seite. Ein Anblick, der sich jedem Fahrer bietet, der auf der Durchfahrtsstraße unterwegs ist.