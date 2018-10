Hausen am Tann "Sachlich und engagiert arbeiten"

Nicht ertragen könne er Ungerechtigkeit und Unrecht, was auch in seinem Beruf begründet sei, der ihm viel abverlange. In die Kommunalpolitik sei er gegangen, um seine Überzeugung von Demokratie, Gemeinschaft und Solidarität umzusetzen. Er sei zwar kein studierter Verwaltungsexperte, sei aber dennoch in der Lage, "Ihnen ein guter Bürgermeister zu sein". Mit dem Gemeinderat und den Bürgern wolle er offen zusammenarbeiten, um in Hausen Neues zu schaffen.