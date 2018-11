Hausen am Tann Nahtloser Übergang wird angestrebt

Weiskopf geht davon aus, dass der Wechsel auf dem Bürgermeistersessel in Hausen nahtlos vonstatten gehen könne. Die Amtszeit von Heiko Lebherz endet am 31. Januar 2019. So setzt der neue Schultes darauf, dass er von Lebherz gut eingearbeitet und dass dieser ihn in der Anfangszeit auch unterstützen werde.

Fragt man Weiskopf, welche Prioritäten er als neuer Verwaltungschef in Hausen zu Beginn seiner Amtszeit setzen wolle, nennt er zuvorderst die Sanierung und Umgestaltung der Ortsmitte. So habe die Gemeinde das Eckenbauer-Haus erworben, das abgebrochen werden könne. "Dann könnte die scharfe Kurve dort entschärft werden. Das dient der Verkehrssicherheit", betont Weiskopf. An gleicher Stelle könne eventuell ein neues Gebäude erstellt werden – denkbar seien dort auch Mietwohnungen, an denen es in Hausen mangele. Mit einem solchen Projekt würde auch Sorge dafür getragen werden, dass junge Hausener im Ort eine Wohnung finden können.

Und dann ist da natürlich die Erweiterung des Plettenberg-Steinbruchs, von der die Gemeinde stark beeinträchtigt werde. So will Weiskopf möglichst schnell in Gespräche mit Holcim und den Behörden einsteigen. Denn Ziel der Hausener sei es, dass die Ostkulisse erhalten bleibe.