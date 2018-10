Hausen am Tann Lebherz: "Beitritt ist alternativlos"

Auch Buhmann machte sich Sorgen um die Gemeindefinanzen, weil man sich auf Jahre hinaus binde. Er sprach die späteren Unterhaltungskosten an, etwa wenn die Kreisstraße in Richtung Ratshausen aufgrund des dort geplanten Rückhaltebeckens überschwemmt werde: "Man sollte auch die Kostensteigerung nicht außer Acht lassen, wenn die Maßnahmen erst in einigen Jahren verwirklicht werden." Weiter fragte er: "Wie sollen wir unsere Interessen durchsetzen, wenn Hausen in der Verbandsversammlung nur vier Stimmen hat?"

Ein Dorn im Auge war ihm außerdem, "dass die Gemeinde Dotternhausen nur geringe Kostenanteile aufbringen muss, obwohl sie den ganzen Plettenberg über die Schlichem entwässert".

Scholz: schwieriger Weg

Rudolf Matyas nannte den zu gründenden Verband zwar "eine tolle Chance". Er tue sich aber ebenfalls schwer mit einer Entscheidung, weil die Gemeinde über Jahre hinweg gefordert sei. Christine Edelmann hingegen erinnerte daran, dass der Waldhausbach bei Starkregen ständig über die Ufer trete: "Das ist ein Brennpunkt. Da muss man etwas tun."

Lisa Gassner informierte, dass zehn Gemeinden den Verband gründen wollten. Die Schutzmaßnahmen mit veranschlagten Kosten von 12,3 Millionen Euro würden mit 70 Prozent vom Land bezuschusst. An den Gemeinden blieben noch 3,7 Millionen Euro hängen. Hausen sei daran mit 8,8 Prozent, also mit 330 000 Euro, beteiligt. Ohne Zweckverband müsse Hausen rund eine Million Euro für die Schutzmaßnahmen einplanen, könne dafür aber nur Zuschüsse aus dem Ausgleichstock beantragen. Diese würden jedoch niemals so hoch sein wie diejenigen, die der Verband erhalte.

"Wir wollen die Gründungsversammlung so bald wie möglich machen", betonte Frank Scholz. Wenn Hausen die Entscheidung vertage, "verlieren wir ohne Not ein Vierteljahr".

Man habe lange verhandelt über die Gemeindeanteile und die Satzung: "Es war ein schwieriger Weg. Jetzt ist die Zeit reif für eine Entscheidung. Wir müssen den Bürgern Ergebnisse auf den Tisch legen." Eine Vertagung durch einen der Hauptbetroffenen wäre ein "schlechtes Signal" an die anderen Gemeinden, die sich aus Solidaritätsgründen dem Verband anschließen wollten.

Der Antrag von Sieber, den Tagesordnungspunkt zu vertagen, lehnte der Rat mit knapper Mehrheit ab, um anschließend dem Beitritt zum Zweckverband mehrheitlich zuzustimmen.

Für die Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Schlichem sind 12,3 Millionen Euro veranschlagt, die Maßnahmen in Hausen am Tann sollen eine Million Euro kosten.

Wie Planer Markus Heberle erläuterte, sind Schutzvorkehrungen am Waldhausbach, innerhalb der Gemeinde und an der Schlichem geplant. Am Waldhausbach oberhalb der Gemeinde soll ein 20 000 Kubikmeter Wasser fassendes Rückhaltebecken gebaut werden. Auch das Einlaufbauwerk des Waldhausbachs im Bereich des Rathauses sowie die Verdolung durch die Ortsmitte seien Schwachpunkte. Zudem seien Linienschutzmaßnahmen entlang betroffener Gebäude an der Schlichem nötig.

Heberle betonte, dass auch das Hangwasser Probleme bereite –ein Punkt, mit dem sich der Verband künftig ebenfalls befassen könne.