Hausen am Tann Krippen, Drehorgel und Konzert

Hausen a. T. Nach vierjähriger Pause lädt die Kirchengemeinde Hausen am Tann an diesem Wochenende wieder zum vorweihnachtlichen Markt "Rond om d’Kirch" ein. Der Kirchengemeinderat sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Am Samstag ist der Markt bis 22 Uhr offen, sonntags ist von 11 bis 18.30 Uhr offen.