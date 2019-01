Hausen am Tann "Kein normaler Berg, sondern ein einzigartiges Biotop"

Hausen a. T. (bv). An die 60 Interessierte sind am Donnerstag zur Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative Hausen am Tann und des Nabu Oberes Schlichemtal ins Hausener Floriansstüble gekommen, um zu erfahren, welche schützenswerten Tiere und Pflanzen es auf dem und rund um den Plettenberg gibt.