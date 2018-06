Hausen am Tann Kandidatensuche in Hausen läuft

Als potenzieller Kandidat ist der Hausener Thomas Neher gehandelt worden, der als Kämmerer in der Gemeinde Bisingen arbeitet und ebenfalls über große Erfahrung in Sachen Gemeindeverwaltung verfügt. Neher hatte 2009 bei der Bürgermeisterwahl in Dormettingen kandidiert.

Gegenüber dem Schwarzwälder Boten machte er kar, dass er in seiner Heimatgemeinde nicht antreten wird. "Es ist schwer, das Amt eines ehrenamtlichen Bürgermeisters mit einer Vollzeitbeschäftigung zu verbinden." Wolle man dieses ausüben, sollte man zumindest "zeitlich flexibel" sein, sagte Neher.

Auch der Name Dorothee Neher wird genannt, wenn von der Bürgermeisterwahl die Rede ist. Sie hatte sich 2015 in Weilen unter den Rinnen beworben, damals allerdings noch unter ihrem Mädchennamen Dorothee Baur. Inzwischen ist sie in Hausen verheiratet und zeigte sich überrascht über die Anfrage unserer Zeitung: "Bis jetzt habe ich mich mit diesem Thema noch gar nicht befasst."