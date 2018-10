Hausen am Tann "Jauchzaaa" zu Gast bei Andy Borg

Der Vollblut-Entertainer Andy Borg lädt in seiner Show die Gäste in eine "gemütliche Weinstube" ein. Mit dabei sind Stars der Schlager- und Volksmusikszene. Aber auch Gruppen aus dem Südwesten sind eingeladen, sich und ihre Heimat dort vorzustellen. Borg, so heißt es in der Ankündigung, werde "Geschichten aus dem Südwesten präsentieren, mit komödiantischen Einlagen und viel Musik".