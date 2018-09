Hausen am Tann "In den Kindergarten viel investiert"

Im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt, die in den Jahren 2020/2021 durch den Landkreis geplant sei, wolle die Gemeinde unter Beteiligung der Bürger auch den Ortskern neu und attraktiver gestalten. So habe die Gemeinde das "Eckenbauer-Haus" erworben. Was damit geschehe, sei noch nicht klar: "Einige wollen es abreißen, andere wollen es erhalten."

Er selbst, so Lebherz, tendiere für den Abriss. Er wolle aber seinem Nachfolger beziehungsweise dem im kommenden März neu zu wählenden Gemeinderat nicht vorgreifen. Klar sei jedoch, dass die Gestaltung der Ortsmitte wichtig für die Zukunft der Gemeinde sei. Weitere Pluspunkte für Hausen sieht Lebherz im Golfplatz und im intakten Vereinsleben. Gerne fortführen würde er die enge Zusammenarbeit zwischen Hausen am Tann und Ratshausen, wo er Bürgermeister bleibt. So würden beide Gemeinden vom interkommunalen Bauhof profitieren.

Hinsichtlich der Erweiterung des Steinbruchs auf dem Plettenberg sei nun das Genehmigungsverfahren angelaufen.

Die Gemeinde Hausen arbeite darauf hin, dass das "Hausener Hörnle" so lange wie möglich erhalten bleibt, auch wenn dessen Abbau schon lange genehmigt sei. Ansonsten lege die Gemeinde ihr Augenmerk auf die Themen Standsicherheit des Bergs, Sprengerschütterungen und Kleinklima.

Lebherz verlässt die Gemeinde mit einem "weinenden Auge". Die Arbeit als Bürgermeister habe in Hausen am Tann viel Spaß gemacht. Mit dem Gemeinderat habe er konstruktiv zusammengearbeitet, die Hausener seien offen: "Man schwätzt miteinander." Für eine zweite Amtszeit als ehrenamtlicher Schultes habe er nicht mehr kandidiert, weil er mehr Zeit für seine Familie haben möchte. Offizielle Bewerbungen für die Stelle gebe es noch nicht, allerdings hätten sich schon Interessenten bei ihm erkundigt. Er, Lebherz, wolle bis zum Ende seiner Amtszeit jedoch versuchen, so viele offene Themen wie möglich abzuarbeiten, um seinem Nachfolger "einen guten Start zu ermöglichen".