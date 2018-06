Im zweiten Durchgang des Wettkampfs in der Liga auf Verbandsebene der fünf Golfclubs Hausen am Tann, Ulm, Sigmaringen, Owingen-Überlingen und Donau-Riss haben sich die Hausener Golfer durchgesetzt. Unser Bild zeigt die erfolgreichen Spieler Edgar Litti, Christoph Langosch, Heinrich Schewe, Günther Henning, Klaus Orthofer, Gerhard Buhmann (von links). Mit Konzentration, Können, Strategie und viel Kampfgeist setzten sich die Hausener gegen die starken Konkurrenten durch und an die Spitze. Letztendlich belegte Owingen-Überlingen Platz 2, Gastgeber Donau-Riss Platz 3, Ulm Platz 4 und Sigmaringen den fünften Platz. Foto: Privat