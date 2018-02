Hausen am Tann Großer Auftritt vor laufender Kamera

Wettbewerbserfahrungen haben diese Vier bereits im vergangenen Jahr gesammelt, und zwar mit der "Plettenberg Stammtischmusig". Sie hatten am SWR4-Blechduell im Dormettinger SchieferErlebnis teilgenommen und den vierten Platz belegt.

Trotzdem: Das Quartett will mit Blick auf den Sonntag nichts dem Zufall überlassen. Den Feinschliff haben sie bei einer Probe am Dienstag vorgenommen, und vor Publikum haben die Musiker ihr Wettbewerbs-Stück in Reutlingen-Oferdingen beim Fasnetsball im Sportheim gespielt. An diesem Samstag steht zunächst die Generalprobe in der Singener Festhalle auf dem Programm, bevor "Jauchzaa" am Abend noch einmal beim Ratshausener Zunftball "Jetzt ist Fastnacht" zum Besten geben wird.

Am Sonntag sind die Musiker ab 16 Uhr live im SWR-Fernsehen zu erleben.

Sollten sie unter die ersten Drei kommen, winkt ihnen entweder ein Video-Dreh, eine CD-Aufnahme oder ein Foto-Shooting. Neher aber geht nicht davon aus, dass "Jauchzaaa" auf große Unterstützung durch ihre Fans rechnen kann. "Der Termin ist unglücklich. Viele Bekannte sind bei anderen Fasnetsveranstaltungen eingebunden", bedauert Neher.

Er hofft aber, dass sich möglichst viele an der Abstimmung beteiligen. Zwar wird eine Jury, zu der Entertainer Hansy Vogt, Sängerin Alexandra Hofmann und Ursula Cantieri gehören, die Titel kommentieren. Doch letztlich bestimmt das Publikum vor Ort und am Bildschirm zu Hause den "Närrischen Ohrwurm".

Eine oder mehrere Stimmen können nach den Auftritten unter der Telefonnummer 0137/2 00 20 03 abgegeben werden.