Hausen am Tann Golfclub Hausen startet Turniere – gespielt wird bis Herbst

Wer sich am meisten im Turnier verbessern konnte (Nettowertung), waren Rolf Ruoff mit 41 Punkten, Hubertus Kraft mit 39 Punkten, sowie Wolfgang Seliger mit 38 Punkten. Der Sieg in der Bruttowertung des zweiten Mercedes-Benz After Work Cups ging ebenfalls an Gerhard Buhmann, gefolgt von Gertrud Buhmann und Thomas Mocker. Die Nettowertung führte Horst Felger mit 44 Punkten an, Ralf Mittmann mit 42 und Axel Dannoritzer mit 39 Punkten. Bei der Nine Hole Challenge gewann Ochirchuluun Dolgor den ersten Platz. Platz zwei ging an Harald Dannoritzer, Platz drei an Gerhard Buhmann.