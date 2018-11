Hausen am Tann Friedhof und Breitband

Danach sollen 25 000 Euro für neue Bestattungsformen auf dem Friedhof in den Etat aufgenommen werden, dazu 10 000 Euro für die Sanierung der Küche in der Gemeindehalle, 70 000 Euro für die Planung des Breitbandnetzes, 20 000 Euro für Ausgleichsmaßnahmen für das Gebiet Lehr-West und 10 000 Euro für die Beauftragung von Gutachten und ähnliches.

Befasst hat sich das Gremium auch mit der Sanierung des Sanitärbereichs in der Gemeindehalle. Beschlossen wurde die "große Lösung" für rund 50 000 Euro, die ebenfalls in den Haushalt übernommen werden. Die Gemeinde will 20 000 Euro dafür aus dem Ausgleichstock beantragen.

Architekt Ralph Burkhardt stellte die Maßnahmen vor. Das Abhängen der Decken, neu Fenster und die Sanierung der sanitären Anlagen kosten 30 000 Euro. Außerdem sollen die Waschbecken und Armaturen erneuert und Fliesenarbeiten gemacht werden für 12 200 Euro. Dazu, so Burghardt, käme noch die Mehrwertsteuer.