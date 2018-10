Hausen a. T. (bv). Mit Stefan Weiskopf wird sich am Montag, 29. Oktober, ab 19 Uhr in der Gemeindehalle bei der offiziellen Kandidatenvorstellung zur Wahl des neuen ehrenamtlichen Bürgermeisters in Hausen am Tann nur ein Bewerber präsentieren. Der Kandidat hat 20 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Dann können die Bürger 20 Minuten lang Fragen an ihn stellen. Diese Modalitäten hat der Gemeinderat am Mittwoch beschlossen. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 4. November, statt.