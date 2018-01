Hausen am Tann Chor feiert Jubiläum

Nachdem das zurückliegende Jahr mit 39 Proben und 16 Auftritten – davon zwei Konzerte – ein sehr ereignisreiches Jahr war, will der Kirchenchor das Jubiläumsjahr ruhiger gestalten: Vier Stimmbildungsproben mit der Sopranistin und Stimmbildnerin Carla Thullner und ein Chorausflug nach Rosenfeld stehen in der Jahresplanung, ebenso zwei Kirchenkonzerte im Herbst. Weitere kirchliche Auftritte sind angefragt.

Präses Johannes Holdt lobte die Arbeit des Chors, der mit Auftritten in Schömberg und Ratshausen nicht nur in der eigenen Gemeinde, sondern auch in der Seelsorgeeinheit aktiv war. Das Ensemble sei einer der wenigen Kirchenchöre, die neben anspruchsvoller sakraler Musik auch Rock und Pop singen könnten.

Nach dem Verlesen der Jahresberichte wurde der Vorstand von den Mitgliedern einstimmig entlastet.