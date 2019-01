Hausen am Tann "Absoluter Glücksgriff für Gemeinde"

Hausen a. T. Sieber betonte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung, die von einem Ensemble des Hausener Musikvereins umrahmt wurde, man schaue mit Dank zurück und mit Zuversicht nach vorne.

In den vergangenen acht Jahren sei viel geleistet worden. Er erinnerte an das Neubaugebiet Lehr und an die Kleinkinderbetreuung. Lebherz habe als ehrenamtlicher Schultes mit dem Gemeinderat und den Vereinen stets vertrauensvoll zusammengearbeitet. Der scheidende Bürgermeister erhielt zum Abschied "von der gesamten Gemeinde" einen Reisegutschein sowie einen Gutschein für eine Einkehr in Hausen; seine Frau Annika bekam einen Blumenstrauß.

Robert Schreijäg dankte Lebherz im Namen der Vereine, der Feuerwehr und der Kirchengemeinde für das Geleistete. Der Bürgermeister sei stets mit kompetentem Rat und persönlicher Unterstützung zur Seite gestanden und habe für die Vereinsbelange immer ein offenes Ohr gehabt: "Sie waren ein absoluter Glücksgriff für die Gemeinde." Auch der neue Bürgermeister, so Schreijäg, lege Wert auf eine funktionierende Dorfgemeinschaft: "Wir schauen positiv in die Zukunft."