20 Die Reste des eingestürzten Hotels am Kurgarten werden nun abgerissen. Foto: Mutschler

Mit Krach und einer großen Staubwolke stürzte am späten Montagnachmittag das ehemalige Hotel am Kurgarten in sich zusammen. Mittlerweile steht nur noch wenig von dem Gebäude – eine Abbruchfirma riss die weiter einsturzgefährdeten Mauern vollends ein.















Bad Wildbad - Der Staub hat sich gelegt am Dienstagmorgen. Nur der typisch modrige Geruch eines alten, baufälligen Gebäudes hängt noch in der Luft. Bei Tageslicht zeigt sich erst das ganze Ausmaß des Einsturzes. Die Vorderseite des ehemaligen Hotels am Kurgarten war am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr nach außen in Richtung Blumenthalpromenade zusammengebrochen, auf der sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise niemand befand. Denn die Steine flogen bis an den Straßenrand, einige kleinere Trümmerteile sogar bis zu 15 Meter weit in Richtung Trinkhalle, in der zur gleichen Zeit der Impfmarathon stattfand. Dort hatten die Mitarbeiter des Impfteams den Einsturz bei ihrer Pause bemerkt und die Feuerwehr verständigt.