Feuerwehreinsatz in Niedereschach: Hoher Schaden nach Brand - Haus vorerst nicht bewohnbar

Ein hoher Sachschaden, nach ersten Polizeiangaben soll es eine halbe Million Euro sein, entstand am Donnerstag, 25. September, bei einem Wohnhausbrand in Fischbach am Sommerberg.
Nach bisherigem Erkenntnisstand zum Redaktionsschluss gab es keine Verletzten. Die dreiköpfige Familie, darunter auch eine hochschwangere Frau konnte das Wohnhaus rechtzeitig verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand nach Polizeiangaben das Haus schon so in Brand, dass man nur noch versuchen konnte, den Schaden zu begrenzen.