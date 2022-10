1 Ruhe ist an der Brandruine in Erdmannsweiler eingekehrt. Am Samstagvormittag hatten dort noch 60 Feuerwehrleute gegen das Feuer gekämpft. Foto: Reutter

Nach dem Hausbrand am Samstag in Erdmannsweiler ist weitgehend Ruhe an der Einsatzstelle eingekehrt. Zwei Kriminaltechniker waren am Montag noch vor Ort und sicherten Spuren.















Königsfeld-Erdmannsweiler - Am Samstagvormittag kämpften 60 Feuerwehrleute aus Königsfeld und den Ortsteilen gegen den Brand. Doch das Gebäude an der Ackerstraße stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand und war nicht mehr zu retten. Die dort lebende fünfköpfige Familie musste anderswo Unterkunft finden.

Königsfelds Bürgermeister Fritz Link betont gegenüber unserer Redaktion, dass die Gemeinde der Familie natürlich eine Unterkunft zur Verfügung gestellt hätte, wenn Obdachlosigkeit gedroht hätte. Doch die Familie habe bei Bekannten Hilfe gefunden, beziehungsweise in eine Ferienwohnung ausweichen können. Zur Brandursache werde ein technischer Defekt vermutet, aber die Untersuchungen würden noch laufen.

Frage nach der Brandursache

Die Frage nach der Brandursache stellte am Montag unsere Redaktion auch den beiden Kriminaltechnikern vor Ort. Einer von ihnen meinte, er könne lediglich die Aussage der Polizei vom Sonntag bestätigen: Es gebe bislang keine Hinweise auf Brandstiftung. Angesichts des vorliegenden Falls, einem Hausbrand, geht der Kriminaltechniker davon aus, dass noch ein Brandsachverständiger hinzugerufen wird.

Bürgermeister Link ist froh, dass keine Personen zu Schaden kamen. Ein großes Lob zollt er auch den Einsatzkräften. Die Feuerwehr habe zwar das Haus nicht mehr retten können, jedoch verhindert, dass das Feuer auf die Nachbarhäuser übergriff.