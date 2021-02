Hausbewohner unverletzt Feuerwehr löscht Brand in Hardt

Jedenfalls war der Brand relativ schnell gelöscht, auch wenn viel rauchendes Material ins Freie in den strömenden Regen gebracht und abgelöscht wurde. Das Wichtigste: Es kam niemand zu Schaden. Allerdings war die Stromversorgung des Hauses lahm gelegt. Zudem war nicht klar, wie stark das Haus kontaminiert war. Bürgermeister Michael Moosmann, der ebenfalls am Ort des Geschehens war, konnte beruhigend auf die Bewohner einwirken. Zudem sorgte er für eine Übernachtungsmöglichkeit in einer Hardter Ferienwohnung.