Hausaufgaben gibt’s hier keine: Diese Offenburger Schule unterrichtet kranke Kinder

1 Klaus Radetzky, Rektor der an das Ortenau-Klinikum in Offenburg angeschlossenen Hertha-Wiegand-Schule, ist mit seinen Kollegen Anfang September in das neue Schuljahr gestartet. Foto: Armbruster

Keine Prüfungen, keine Elternabende – die Hertha-Wiegand-Schule ist nicht wie andere Bildungseinrichtungen im Kreis. Rektor Klaus Radetzky berichtet von der Arbeit mit Kindern, die wegen ihrer Erkrankung keine reguläre Schule besuchen können.









Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) in Trägerschaft des Kreises unterrichtet Kinder, die wegen eines Klinikaufenthalts in Lahr oder Offenburg oder einer chronischen Erkrankung keine „normale“ Schule besuchen können. Im Gespräch berichtet Rektor Klaus Radetzky, welche Herausforderungen das mit sich bringt, wie die Lehrer mit den kranken Kindern umgehen und was die Pädagogen auch persönlich berührt.