Hausarztversorgung in Villingen: Mit dem Ende der Praxis von Michael Luft entsteht weitere Lücke

Seit 1997 führte Michael Luft die Praxis in der Villinger Südstadt. Die Suche nach einem Nachfolger blieb zum Bedauern des Mediziners erfolglos.
Seit mehr als 30 Jahren kümmert er sich um seine Patienten, zehn bis zwölf Stunden kommen da am Tag schnell zusammen, viele Sorgen der Menschen und Krankheitsfälle treiben ihn auch zuhause bis tief in die Nacht um. In wenigen Wochen ist Schluss: Wenn der Villinger Hausarzt Michael Luft am 23. Dezember abends aus der Praxis in der Südstadt geht, dann schließt er die Tür für immer.