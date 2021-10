Hausarztsuche in Dobel

1 Sabine Elsenbruch möchte gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert ein Medizinisches Versorgungszentrum nach Dobel bringen. Foto: Gegenheimer

Das Kapitel Hausarzt Hendrik Niehoff für Dobel ist noch vor Beginn abgeschlossen. Sabine und Roland Elsenbruch, Inhaber der gleichnamigen Herrenalber Praxis, haben jedoch Räumlichkeiten gefunden. Zur hausärztlichen Versorgung in Dobel gab es am Dienstag neue Informationen – am Ende einer öffentlichen Gemeinderatssitzung.















Dobel - Fündig mit Räumlichkeiten geworden, so Bürgermeister Christoph Schaack, seien Sabine und Roland Elsenbruch, Inhaber der gleichnamigen Praxis in Bad Herrenalb. Gleichzeitig ist das Kapitel Hausarzt Hendrik Niehoff für Dobel noch vor Beginn abgeschlossen: Der Mediziner habe ihn, so Schaack, nach dem Rückzieher der SRH Gesundheitszentren für einen Arztpraxis-Ausbau auf dem Gelände der Dobler Klinik darüber informiert, dass er seine Suche auf der Sonneninsel einstelle. Grund sei sowohl die weitere zeitliche Verzögerung, aber auch das wirtschaftliche Risiko durch den nun auftretenden Mitbewerber.