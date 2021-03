Wirtschaftswandel in VS Wie aus einem Friseursalon ein Seifenhandel wurde

Von Bärten und Koteletten über Zöpfe und Fön-Wellen bis hin zu Seifen und Make-up: In der einstigen Käsgass in Villingen wurde im Laufe der Jahre so einiges angeboten, was Frau und Mann schön machen sollte.