Hausärzte in Bad Dürrheim: Auch hier geht es um Bürger

Der Landarzt – romantisch ist da schon lange nichts mehr, findet ist unser Autor.









Manch einer erinnert sich an die ZDF-Erfolgsserie „Der Landarzt“ – Idylle und Romantik pur – doch die Ärzte sind schon lange in der Realität angekommen, und so verlockend ist es nicht, auf das Land zu ziehen. Der Job als Hausarzt in Bad Dürrheim konkurriert mit der Anstellung im Klinikum und den Arbeitsbedingungen in der sehr nahe gelegenen Schweiz. Mancherorts benötigt man Jahre, um einen neuen Arzt in die Gemeinde zu locken – und das auch nur mit hohem finanziellen Aufwand und persönlichem Einsatz. Landarzt zu sein bedeutet kein Job, bei dem man um 17 oder um 18 Uhr Feierabend hat.