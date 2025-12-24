Hausacher Weihnachtswald: Eine Kulisse für stille und besinnliche Momente

Der Hausacher Weihnachtswald auf dem Klosterplatz klang mit Liedern und Geschichten aus. Die Akteure zogen ein sehr positives Fazit. Es gibt schon Pläne für 2026.
Der Hausacher Weihnachtswald bleibt noch eine Weile stehen – als Ort für stille Augenblicke mitten auf dem Klosterplatz. Doch die letzte große Veranstaltung ging am Wochenende über die Waldbühne: das Weihnachtsliedersingen mit Verena und Gregor Huber sowie ihrer Cousine Agathe Schneider. Was in Hausach drei Mal passiert, gilt als Tradition – und so darf man dieses Mitsingen inzwischen getrost dazu zählen.