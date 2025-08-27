Hausacher Stadtkirche: Die ersten Glocken zogen vor 130 Jahren ein

Hausachs Stadtkirche hat eine bewegte Geschichte hinter sich, was ihre Glocken betrifft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gotteshaus 1950 mit neuen Glocken ausgestattet.

Sie schlagen den Hausachern nicht nur die Stunde – sie läuten zur Mittagszeit, zu Freud und Leid, sie rufen zum Gottesdienst. Kurz: Sie sind Begleiter auf dem Weg durchs Leben – die Kirchenglocken. In Hausach ist es nun genau 130 Jahre her, dass die Stadtkirche St. Mauritius im August 1895 ihre ersten Glocken bekam, ein halbes Jahr nach dem Einzug in die neu gebaute Kirche.

Und es ist genau 75 Jahre her, dass im August 1950 die neuen Glocken angeliefert wurden. Acht Jahre lang mussten die Hausacher ohne ihr Glockengeläut auskommen.

Im Zweiten Weltkrieg mussten Glocken weichen

Warum das? Wie Kurt Klein in seinem Kirchenführer „Das Kirchspiel Hausach“ schrieb, drohte den Hausacher Glocken bereits 1917 – ein Jahr vor Ende des Ersten Weltkriegs – die Einschmelzung wegen Rohstoffmangels für Waffen. Doch wegen des „hervorragenden Klangwerts“ des Geläuts wurde damals eine Befreiungsbescheinigung ausgestellt. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurden die Glocken 1940 erneut erfasst. Der damalige Stadtpfarrer Heinrich Brunner wies darauf hin, dass die Hausacher Glocken als „einzig schlagende Uhr für die Stadt unentbehrlich seien“ – und sie dienten außerdem dem Brandalarm. Doch vergebens.

Es half auch nicht, auf die Glocken in der Dorfkirche abzulenken und dem „lieben Reichsmarschall Göring“ sowie dem Fürsten zu Fürstenberg einen Brief zu schreiben. Hitlers Regime brauchte dringend Rohstoffe für Waffen. Die Glocken wurden konfisziert. Am 16. Mai 1942 wurde „ausgeläutet“: Den ganzen Tag lang zogen laut den Recherchen von Kurt Klein die Kinder an den Seilen – die Hausacher nahmen Abschied von ihren Glocken. Auch die Glocken der Dorfkirche wurden gleich mit abtransportiert.

Glocken der Stadtkirche blieben verschollen

Die älteren beiden Glocken der Dorfkirche kehrten nach Kriegsende zurück. Die Glocken der Stadtkirche blieben verschollen – „in den Schmelztiegeln der unersättlichen Kriegsindustrie versunken“, wie es Klein formulierte. Mit Ernst Würth hatten die Hausacher nun einen neuen Pfarrer, der nach der Währungsreform 1948 die Spendenfreudigkeit der Gemeinde weckte. Zusammen mit Zuschüssen der Stadt Hausach und der Gemeinde Einbach konnte 1950 ein neues, wieder vier Glocken umfassendes Geläut angeschafft werden. Der Hausacher Spediteur Bernhard Kienzler holte sie mit seinem Lastwagen kostenlos in Neu-Ulm ab. Die größte ist die Christkönigsglocke. Sie trägt die Inschrift: „Im Heiligen Jahr 1950, in schwerer Zeit, rief uns die Pfarrgemeinde Hausach zum Heiligen Dienst – der Stiftungsrat: Ernst Würth, Stadtpfarrer; Silvester Schmid, Anton Schmider, Otto Kaiser, Meinrad Asenfratz, Alois Benz, Bürgermeister. Mich goß Meister Grünninger, Villingen/Neu- Ulm 1950.“ Die zweitgrößte Glocke wurde „Maria, der Königin des Friedens“ gewidmet. Zum vollständigen Klang gehören außerdem die Mauritiusglocke und die Wendelinus-Glocke.

Die Stadtkirche

Die Stadtkirche St. Mauritius liegt mitten im Stadtkern Hausachs. Nach Fertigstellung des Innenausbaus wurde sie 1896 feierlich konsekriert. Das markante Bauwerk gab dem Hausacher Stadtbild eine völlig neue Prägung. Die Kirche ist tagsüber geöffnet.