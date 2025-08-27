Hausacher Stadtkirche: Die ersten Glocken zogen vor 130 Jahren ein

Hausachs Stadtkirche hat eine bewegte Geschichte hinter sich, was ihre Glocken betrifft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gotteshaus 1950 mit neuen Glocken ausgestattet.
Sie schlagen den Hausachern nicht nur die Stunde – sie läuten zur Mittagszeit, zu Freud und Leid, sie rufen zum Gottesdienst. Kurz: Sie sind Begleiter auf dem Weg durchs Leben – die Kirchenglocken. In Hausach ist es nun genau 130 Jahre her, dass die Stadtkirche St. Mauritius im August 1895 ihre ersten Glocken bekam, ein halbes Jahr nach dem Einzug in die neu gebaute Kirche.