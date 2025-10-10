Hausacher Stadtarchivar: So verhalf er zur Jubiläumsfeier

Die Zimmerei Baumann hat vor einigen Tagen ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Doch ohne die Hilfe von Stadtarchivar Michael Hensle hätte es dieses Fest wohl nicht gegeben.
Eine Spurensuche im Stadtarchiv Anlässlich des bevorstehenden 125-jährigen Jubiläums wandte sich die Firma Baumann an das Hausacher Bürgerbüro. Es ging um „Gewerbeanmeldungen, Ummeldungen und Abmeldungen zur Betriebsstätte Einbacher Straße 47“. Zwar gab es mündliche oder sonstige Überlieferungen, dass der wandernde Zimmermann Vinzenz Baumann um 1900 die Zimmerei in Einbach begründet habe, aber belastbare Belege oder Dokumente lagen nicht vor. Aber auch im Bürgerbüro/Gewerbeabteilung wurde man nicht so richtig fündig, reichten doch die Unterlagen nur bis 1964 zurück. Also leitete man die Anfrage an das Stadtarchiv weiter.