Hausacher RGG-Musical: Das ist der jüngste Hauptdarsteller

Schule, Handballtraining und intensive Proben: Für Sami Nübel ist das derzeit Alltag. Der 13-Jährige übernimmt im Hausacher RGG-Musical „Rags“ eine der zentralen Rollen.
MMit 13 Jahren sorgen sich wohl die wenigsten Teenager, ob sie ihren Text können, sie ihr Lampenfieber im Griff haben, und die wenigsten von ihnen verbringen fast ihre komplette Freizeit mit sechs Jahre älteren Jugendlichen und Erwachsenen. Sami Nübel aus Wolfach tut genau das – zumindest momentan. Er probt seit mehreren Wochen für seine Auftritte bei dem RGG-Musical „Rags“, das am Sonntag, 7. Juni, seine Premiere feiert. Sami übernimmt in dem Stück die Rolle des David, eine der Hauptcharaktere. Damit ist er der jüngste Darsteller mit tragender Rolle.