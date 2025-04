Hausacher MTB-Rennen: 400 Mountainbiker rasen am Wochenende durch den Tannenwald

Auf den ersten Blick wird das wieder wie eine Caravan-Messe anmuten, denn noch nie wurden so viele Wohnmobilstellplätze angefragt wie in diesem Jahr. „Wir müssen 85 Stellplätze zur Verfügung stellen, das hatten wir noch nie“, sagte Rainer Schoch im Gespräch mit der Redaktion. Er wird am Samstag und Sonntag wieder gemeinsam mit Jakob Wolber Junior das Rennen kommentieren.

Alfred Mayer und Manfred Müller haben als Zeltplatz-Chefs alle Hände voll zu tun, damit alle nicht nur einen Platz bekommen, sondern auch mit Wasser und Strom versorgt sind. Der komplette Schulhof und die Straße zum Stadion mit den Luke-Parkplätzen sind dafür vergeben. „Wenn uns da die Stadtverwaltung und der Bauhof nicht so sehr unterstützen würden, würden wir verzweifeln“, so Schoch.

So viele Anmeldungen beim Nachwuchs wie noch nie

Am Samstag steht die Mountainbikejugend im Fokus, und auch dort gibt es einen Rekord: 351 Kinder und Jugendliche haben sich für den zweiten Lauf zur deutschen Nachwuchsmeisterschaft, die MTB Nachwuchssichtung 2025 und für den ersten Lauf um den Schwarzwälder Mountainbike-Cup U11 bis U19 und Elite angemeldet.

Erstmals sind am Samstag auch schon die kleinen Mountainbiker U9 mit von der Partie, das Feld reicht dort bis U17. Auch Jugendnationaltrainer Thomas Freienstein wird vor Ort sein und die besten Talente der U15 und U17 für die Nationalmannschaft sichten.

Der Samstag beginnt um 10.30 Uhr mit freiem Training, ab 12 Uhr startet die U15 mit den ersten Wertungsläufen. Um 17 Uhr startet die zweite Laufrad-Trophy.

Dieses Mal werden keine Schlammschlachten erwartet

Am Sonntag geht’s bereits um 8.45 Uhr los mit dem Start der Elite Herren/Junioren. Das Festzelt ist wieder „mitten im Geschehen“ aufgebaut, so dass auch beim Mittagessen oder Kaffeetrinken die Biker direkt an den Zuschauern vorbeisprinten. Die Streckenchefs Alfred Klausmann und Tobias Mayer haben alles im Griff und freuen sich über den Wetterbericht zum Wochenende. Es gab in den vergangenen 26 Jahren oft genug „Schlammschlachten“ am Tannenwald.

„Wenn gutes Wetter angesagt ist, gibt es meistens auch noch Nachmeldungen“, so Alfred Klausmann. Auch die eigenen Talente haben am Samstag und am Sonntag Chancen, auf dem Treppchen zu landen. „Das kommt darauf an, wie sie ihre Nerven im Griff haben“, sagt der Jugendtrainer Klausmann. Bei einem Heimlauf stünden die Kinder und Jugendlichen unter besonderem Druck, damit müsse man anders umgehen, als wenn man irgendwo fährt, wo einen keiner kennt. Aber natürlich kann es nützen, wenn viele Einheimische zum Anfeuern kommen. „Wir werden auch vorn am Kinzigtal-Radweg werben, dass sich ein Abstecher an den Tannenwald lohnt“, sagt Rainer Schoch.

Insgesamt werden mehr als 400 Mountainbiker aus dem ganzen Bundesgebiet erwartet plus Betreuer, Eltern, Schlachtenbummler. Auch der SWR ist mit einem Kamerateam vor Ort. Der Beitrag wird voraussichtlich am Sonntag um 19.45 Uhr in SWR aktuell ausgestrahlt.

Laufrad-Trophy

Die kleinsten „Biker“ sind für Samstag zur zweiten „Hausacher Laufrad-Trophy“ eingeladen: alle Rennfahrer der Jahrgänge 2022 und 2023 mit Laufrad (Start um 17 Uhr), die Jahrgänge 2019 bis 2021 mit Laufrad, Fahrrad oder Puky (Start 17.10 Uhr). Anmelden kann man sich über die Homepage des Skiclubs. Nachmeldungen sind mit einer Startgebühr von zwei Euro noch am Renntag von 15 bis 16 Uhr in der Tannenwaldhalle möglich.