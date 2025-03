Hausacher Mediathek: Bad-Gutscheine als Belohnung für Leseratten

Das Team der Mediathek Hausach mit Leiterin Mathilde Sum durfte sich auch 2024 wieder über viele eifrige junge Leser freuen: Bei der kürzlichen Prämierung der fleißigsten Leser 2024 in der Mediathek betonte Mathilde Sum die vielen Vorteile des „gemeinsamen schönen Hobbys Lesen“ und gratulierte den jungen Lesern. Henrik Uhl (197 Entleihungen), Julia Lehmann (62 Bücherentleihungen) und Max Schmider (57 Bücherentleihungen) waren die größten Leseratten im Alter von sechs bis neun Jahren.

In der Altersgruppe von zehn bis 13 Jahren waren Sophia Lehmann (176 Bücherentleihungen), Karolina Welle (147 Bücherentleihungen) und Merle Luy (109 Bücherentleihungen) die herausragenden Vielleser. Zusammengerechnet haben die ausgezeichneten Vielleser beachtliche 748 Bücher ausgeliehen, teilt Sum mit. Bei einer Dicke eines Buches von durchschnittlich 2,10 Zentimetern seien das insgesamt 15,7 Meter und bei einem Gewicht von 135 Gramm ganze 100 Kilogramm Bücher.

Aber auch die älteren Leser waren laut der Jahresbilanz 2024 in der Hausacher Mediathek sehr aktiv: Die meisten Medien ausgeliehen haben die Besucher der Altersklasse zwischen 35 bis 54 Jahren – von ihnen wurden mit 41,9 Prozent nahezu die Hälfte aller Entleihungen getätigt (23 281).

Besonders erfreulich: Die Zahl der aktiven Nutzer, also der Menschen, die etwas ausgeliehen haben, wurde jedes Jahr höher. Waren es vor drei Jahren noch 1407 aktive Nutzer, stieg die Zahl 2024 auf 1615 an.Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in der Hausacher Mediathek 55 604 Medien ausgeliehen, 2023 waren es noch 52 244 Medien. „Damit war das Jahr 2024 wieder sehr erfolgreich für die Mediathek Hausach. Die Entleihungen bei den Bestandsmedien und auch bei der Onleihe wurden wieder gesteigert“, schreibt Sum in der Jahresbilanz 2024.

Zählt man die Onleihe noch dazu, gab es 2024 in der Mediathek Hausach sogar 64.345 Gesamtentleihungen, 2023 waren es 60 148 Gesamtentleihungen.

„Das ist ein neuer Ausleihrekord und ein Plus von fast sieben Prozent“, freut sich die Hausacher Mediathekleiterin über das Ergebnis. Am beliebtesten war im vergangenen Jahr bei den Lesern das Genre Belletristik (Romane, Krimis/Thriller) mit 12 490 ausgeliehenen Büchern (22,5 Prozent), am zweithäufigsten wurden Kinderbücher ausgeliehen (9817 Entleihungen) und auf Platz drei lagen Sachbücher (6768 Entleihungen).

Das sind die meistentliehenen Medien 2024 nach Gruppen

Mehrfachnennungen liegen gleichauf. Sachbücher: zwölf Entleihungen von „Neue NähIdeen aus Kaffee oder Tee“ von Laura Wilhelm Kindersachbücher: 14 Entleihungen von „Tiptoi – Unterwegs mit der Polizei“ von Karolin Küntzel, „Tiptoi – Wieso? Weshalb? Warum? Unser Wald“ von Patricia Mennen, „Die Rettungsfahrzeuge“ von Andrea Erne Belletristik: 17 Entleihungen von „Heimliche Frucht“ von Julia Heinecke Jugendbücher: Zwölf Entleihungen von „It ends with us – Nur noch ein einziges Mal“ von Colleen Hoover, „Twisted Games“ von Ana Huang, „Strong & Weak“ von Lena Kiefer Kinderbücher: 15 Entleihungen von „Paw Patrol – Die Super-Welpen sind nicht zu stoppen“ von Nora De Lon, „Was macht der Polizist?“ von Wolfgang Metzger Erstlesebücher: neun Entleihungen von „Benno, Fred und der letzte Keks“ von Catharina ValckxBilderbücher: 16 Entleihungen von „Bauernhof – Spielen, Hören, Staunen“ von Katharina Wieke rComics: 14 Entleihungen von „Geheimnisse aus Entenhausen“ von Walt Disney Hörspiele: zehn Entleihungen von „Die drei??? Kids: Spur in die Wildnis“ von Ulf BlanckHörbücher: vier Entleihungen von „Splitter“ von Sebastian FitzekMusik-CD/DVD: vier Entleihungen von „In 80 Tönen um die Welt“, „Europa in 80 Tönen – Kinderlieder“, beide von Hartmut E. Höfele Tonies: 20 Entleihungen von „Hörfigur Peppa Wutz – Die schönsten Geschichten“ von Steffi Korda, „Hörfigur Der kleine Elefant, der so gerne einschlafen möchte“ von Carl-Johan Forssén EhrlinDVDs: Zwölf Entleihungen von „Arthur und die Minimoys 1-3“, „Bibi & Tina – Einfach anders“, „Paw Patrol – der Kinofilm“Zeitschriften: 17 Entleihungen von „Mein Zaubertopf“ Februar 2024Zeitschriften insgesamt: 168 Entleihungen von „Brigitte“