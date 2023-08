Dass die „Triangel“-Wirte aufhören und ihre Wirtschaft in andere Hände übergeben wollten, war in Hausach schon länger bekannt. Seit der vergangenen Woche stehen Gäste nun vor verschlossenen Türen – nicht nur für sie überraschend.

Denn von der sofortigen Schließung erfuhr Wirt Sascha Schimpfkäse, als er aus dem Urlaub zurückkehrte. Vermieterin Christa Schmider betont im Gespräch mit unserer Redaktion, man habe immer ein gutes Verhältnis zueinander gehabt, „aber jetzt geht es nicht mehr“. Corona habe die Branche sehr gebeutelt, die Gastronomie habe noch immer zu kämpfen. Und in sechs Wochen starte die Tunnelsperrung mit ihren eigenen Herausforderungen für die Hausacher Ortsdurchfahrt – es hätte etwas passieren müssen.

Schimpfkäse und seine Lebensgefährtin Miriam Jaggi hatten im „Triangel“ auf Konzerte gesetzt, oft renommierte Namen nach Hausach geholt. Allerdings machte die Corona-Pandemie dem Wirteduo einen Strich durch die Rechnung: Schließungen, Lockdowns, zunächst verwirrende Regelungen zur Wiedereröffnung beutelten seinerzeit die Kinzigtäler Gastronomielandschaft und hinterließen ihre Spuren.

„Wir wollten nie zumachen“, sagt Schimpfkäse. Wie es jetzt weitergehen werde, sei noch komplett unklar. Wäre es nach ihm und seiner Lebensgefährtin gegangen, hätte es einen sauberen Schnitt und eine Weiterführung des Lokals mit neuen Pächtern gegeben. Man habe bereits in Verhandlungen gestanden.

Bürgermeister äußert sich zu Schließungen

Hausachs Bürgermeister Wolfgang Hermann bedauert die Schließung von „Triangel“ und „Burgschänke“, die ebenfalls vor einigen Tagen geschlossen hat. „Die Schließung zweier Gaststätten, insbesondere solcher Charakterkneipen wie das ,Triangel’ und die ,Burgschänke’ ist natürlich nicht gut für Hausach“, schreibt er in einer Stellungnahme an unsere Redaktion. Die Entwicklung folge allerdings dem derzeitigen Trend, „der seit Corona an Fahrt aufnimmt“.

Er selbst hoffe, dass sich zeitnah geeignete Pächter für die zwei Betriebe finden, wobei die Tunnelsperrung da nicht förderlich sei: „Die Gastronomie kann halt nur ein auskömmliches Geschäft machen, wenn sie genügend Kundschaft haben.“ Das hätten die Hausacher aber immer noch selbst in der Hand. Dass beim „Triangel“ ein Pächterwechsel angestrebt sei, sei bereits bekannt gewesen. Daher habe er nach seinem Urlaub einen Termin mit Schimpfkäse ausgemacht, um mit ihm über die Schließgründe zu sprechen, informiert Hermann.

„Glücklicherweise haben wir in Hausach wenigstens noch gut laufende Gaststätten“, stellt Hermann abschließend fest. „Das ist in der heutigen Zeit auch nicht mehr selbstverständlich.“ Ein Problem sei allerdings das fehlende Personal.

Tunnelsperrung

Auf Hausach kommt eine Herausforderung zu: Voraussichtlich ab Oktober wird der Sommerbergtunnel für zehn Monate gesperrt. Während der Modernisierungsmaßnahme muss der Durchgangsverkehr durch die Ortsdurchfahrt umgeleitet werden. Die Bauarbeiten im Tunnel laufen seit Frühjahr, vor Kurzem erfolgte der Anstich für den Rettungsstollen, der neu gebaut wird.