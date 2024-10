Hausacher Literaturfestival: Das sind die neuen Leselenz-Stipendiaten

Die neuen Stipendiaten des Hausacher Leselenzes stehen fest. Die dreiköpfie Jury, laut einer Pressemitteilung bestehend aus Ulrike Wörner, Robert Renk und José F.A. Oliver, hat Juliane Blech für das Amanda-Neumayer-Stipendium (Bereich Kinder- und Jugendbuch), Hanno Millesi für das Stipendium für Prosa und Romina Nikolić für das Gisela-Scherer Stipendium (Lyrik) erkoren. Nina Blazon wird Poetik-Dozentin des Hausacher LeseLenzes und an der PH Karlsruhe.

Juliane Blech: Die Jury lobt Juliane Blech für ihr „ Wortkonfekt und Verskonfetti“. „Ob es um eine Hampelpampelmuse geht, joggende Doggen, ein Nudeldudelhit angestimmt wird oder aus einer Wein- eine Lachbergschnecke entsteht – stets steht die Lust am Spiel mit der Sprache und ihre fröhliche Verballhornung im Vordergrund“, heißt es in der Begründung der Jury. „ Ihre Texte laden zum großen Vergnügen ein, zum Lautlesen, zum leise Schmökern, zum Staunen und zum Nachdenken und sind ein Genuss für alle kleinen und großen Gedichtgenießer.“

Lesen Sie auch

Nina Blazon Foto: Strehlow

Juliane Blech wurde 1975 in Halle/Saale geboren, schreibt Lyrik, Prosa und Theaterstücke für Kinder und Erwachsene. Sie erhielt verschiedene Arbeitsstipendien des Landes Sachsen-Anhalt und Förderungen der Stadt Halle für Gedichtprojekte mit Kindern. Kontinuierlich organisiert sie unterschiedliche Projekte, Werkstätten und Lesungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Bereich Literatur und Theater. Juliane Blech ist Vorstandsmitglied im Friedrich-Bödecker-Kreis Sachsen-Anhalt, Mitglied im WUK

Romina Nikolić: „Wer wissen will, wie das Holz in Worten riecht, lese Romina Nikolić“, empfiehlt die Leselenzjury. Ihr Lyrik-Band Unterholz ist demnach ein Langgedicht, das den Menschen und die Natur „eint“ und erzählt. Nikolićs Sprache ist eine Sprache der Betrachtung. Im Vergänglichen die ungereimten Zusammenhänge, die das Leben buchstabieren. Natur und Mensch sind in einer Kindheitslandschaft verwurzelt, die über sie hinausweist. Was zunächst wie ein Gegensatz anmutet, fügt sich in einen Klang, der vorsichtig entdecken macht.

Hanno Millesi Foto: Poll

Nikolić wurde 1985 in Suhl geboren und wuchs in Schönbrunn in Thüringen auf. Heute arbeitet sie als Lyrikerin, Herausgeberin und Projektmanagerin der Literatur- und Kunstburg Ranis in Jena. Seit 2009 setzt sie sich für die Förderung vor allem junger Literatur aus Thüringen, unter anderem durch die Gründung, zusammen mit Moritz Gause, der Veranstaltungsreihe »Wortwechsel –Junge Literatur aus Thüringen« und die Gründung des unabhängigen Publikationsprojekts „LoveCrimeBooks“ im Jahr 2017, ein. 2012 erhielt sie das Walter-Dexel-Stipendium der Stadt Jena, 2013 ein Arbeitsstipendium des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur. In den Jahren 2009 und 2011 wurde sie mit dem Preis des Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen ausgezeichnet.

Juliane Blech Foto: privat

Hanno Millesi: Hanno Milles ist ein grandioser Beobachter mit formidablem Blick fürs leicht Absurde und ein Meister darin, mit einer sorgfältig gebauten, Eigenarten und Obsessionen sehr genau zelebrierenden Sprache ausweglos erscheinende, groteske Lebenssituationen plastisch und vor allem mit viel Witz und Ironie zu schildern und bis in die absurdesten Konsequenzen auszuleuchten“, schreibt die Jury zu dem Stipendiaten. Präzise in der Sachkenntnis und noch präziser in seiner Sprache zeichnet ihn sein wunderbarer Humor aus, der dem Lesenden wie ein schützendes Sprungtuch über das Absurde und Abgründige trägt.

Millesi wurde 1966 in Wien geboren, lebt und arbeitet ebendort. Er war während seines Studiums Assistent des Künstlers Hermann Nitsch. Seit 2000 ist Hanno Milles freier Schriftsteller und gewann verschiedene Preise und Stipendien, zum Beispiel Elias-Canetti-Stipendium der Stadt Wien 2014/15. Er lehrt unter anderem an der Schule für Dichtung in Wien und am Institut für Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst.

Nina Blazon: Nina Blazon wurde 1969 geboren, studierte Slawistik und Germanistik in Würzburg und lehrte einige Jahre als Dozentin an den Universitäten in Tübingen und Saarbrücken. Anschließend schrieb sie unter anderem für die Süddeutsche und die Stuttgarter Zeitung. Blazon lebt in Stuttgart, wo sie als freie Schriftstellerin, Journalistin und Dozentin für kreatives und therapeutisches Schreiben arbeitet. Seit 2003 hat sie mehr als 40 Kinder-, Jugend- und Erwachsenenromane geschrieben, die vielfach ausgezeichnet wurden.

Vorstellung

Die neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten werden am Samstag, 9. November 2024, um 15 Uhr im Hausacher in einer Feier offiziell in Hausach begrüßt.