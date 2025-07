Hausacher Leselenz ist eröffnet: „Poethische Visionen“ nehmen Formen an

1 Maud Vanhauwaert präsentierte ihr Projekt des „Stille-Post-Gedichts“. Foto: Reinhard Gastsprache ist in diesem Jahr Niederländisch.







Link kopiert



Geheimnisvoll, vielversprechend und bunt – das verspreche der Leselenz unter dem Motto „Poethische Visionen“ zu werden, meint Bürgermeister Wolfgang Hermann bei der Eröffnung am Freitagabend. Die Besucher in der Stadthalle bekamen sogleich eine Kostprobe. Nicht nur ein Festival, sondern ein Statement sei der Leselenz, so Hermann zu Beginn und erklärte, dass Visionen vielleicht genau das sind, was man in der heutigen Zeit brauche. Statt „Laut“ benötigten die Menschen mehr „Leise“ und in der faktendurchsetzen Welt mehr Gefühle.