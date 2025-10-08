Hausacher Leselenz: Das sind die Preisträger

Die Jury teilt mit, wer die drei neuen Stadtschreiber sind. Die Stipendiaten kommen aus Berlin und Wien. Auch die Poetik-Dozentur geht in die deutsche Hauptstadt.
Das Literaturfestival Hausacher Leselenz 2025 geht mit dem Herbstlenz vom 7. bis 9. November in die zweite Runde. In einer Pressemitteilung hat Kurator José Oliver am Montagnachmittag nun die neuen Leselenz-Stipendiaten und damit Hausacher Stadtschreiber sowie den Poetik-Dozenten bekanntgegeben. Die Jury um Ulrike Wörner, Robert Renk und José Oliver hat sich für drei Berliner und eine Wiener Schriftstellerin entschieden. Seit vergangenem Jahr gibt es eine verkürzte Stipendienzeit von sechs Wochen und ein erhöhtes Studiengeld von 2500 Euro. Die drei Stipendiaten werden auch am Stadtschreiber-Tagebuch weiterschreiben. Alle werden bei der Begrüßungsfeier am Samstag, 8. November, um 15 Uhr im Hausacher Rathaus vorgestellt. Die vier Leselenz-Preisträger sind: