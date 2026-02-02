Hausacher Gemeinderat: Gemeinsame Lösung für schulfreie Zeit

Hausach und Wolfach wollen den künftigen Rechtsanspruch auf Ferienbetreuung gemeinsam erfüllen. Ab Herbst startet eine interkommunale Betreuung.
„So muss interkommunale Zusammenarbeit funktionieren“, erklärten Bürgermeister Wolfgang Hermann bei der Gemeinderatssitzung im Rathaus zum Thema Ferienbetreuung.Wie berichtet, wollen die Städte Hausach und Wolfach gemeinsam dem Rechtsanspruch auf Ferienbetreuung für Grundschüler nachkommen und mit dem Haslacher Club 82 eine Betreuung anbieten. Ab dem Schuljahr 2026/27 tritt das Gesetz schrittweise in Kraft, dann haben zunächst alle Erstklässler Anspruch aufeine ganztägige Betreuung.