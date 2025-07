Hausacher Feuerwehr im Einsatz: Vier Autos in Vollbrand geraten

1 Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Brandes verhindern. Foto: kamera24 Die Feuerwehrleute konnten das Übergreifen des Brandes auf den Bauhof verhindern.







Gegen 1 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag waren in Hausach vier Autos und ein Holzstapel bei einer Lagerhalle in der Gutacher Straße in Vollbrand geraten. Die Hausacher Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Bauhofgelände verhindern. Durch vier C-Rohre brachte die Feuerwehr Hausach zügig den Brand nahe der Gutacher Ortsgrenze unter Kontrolle. Fünf Fahrzeuge und 18 Kameraden waren im Einsatz so der Kommandant der Hausacher Feuerwehr im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Einsatz war nach drei Stunden in der Nacht beendet.