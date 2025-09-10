Hausacher besuchen Biou-Fest: Die Freundschaft mit Arbois lebt

Eine 19-köpfige Delegation aus Hausach machte sich auf nach Arbois, um die Jumelage zu ehren und gemeinsam deren Bedeutung hervorzuheben.
Die Partnerschaft zwischen Hausach und Arbois lebt von Begegnungen, gemeinsamen Erlebnissen und dem herzlichen Miteinander. Beim traditionellen Biou-Fest im französischen Jura wurde all das wieder greifbar: Eine 19-köpfige Delegation aus Hausach, bestehend aus Vertretern der Stadt, des Partnerschaftsausschusses sowie langjährigen Freunden der Städtepartnerschaft, machte sich auf den Weg nach Arbois, um zwei Tage voller Kultur, Austausch und Gastfreundschaft zu erleben.