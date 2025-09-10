Hausacher besuchen Biou-Fest: Die Freundschaft mit Arbois lebt

Eine 19-köpfige Delegation aus Hausach machte sich auf nach Arbois, um die Jumelage zu ehren und gemeinsam deren Bedeutung hervorzuheben.

Die Partnerschaft zwischen Hausach und Arbois lebt von Begegnungen, gemeinsamen Erlebnissen und dem herzlichen Miteinander. Beim traditionellen Biou-Fest im französischen Jura wurde all das wieder greifbar: Eine 19-köpfige Delegation aus Hausach, bestehend aus Vertretern der Stadt, des Partnerschaftsausschusses sowie langjährigen Freunden der Städtepartnerschaft, machte sich auf den Weg nach Arbois, um zwei Tage voller Kultur, Austausch und Gastfreundschaft zu erleben.

Laut einer Pressemitteilung markierte der Empfang am Samstagvormittag den Auftakt eines abwechslungsreichen Programms. Nach der Ankunft um 11 Uhr traf sich die Gruppe zu einem Picknick an den Grottes de Moidons – einem Ort, der nicht nur kulinarisch, sondern auch geologisch beeindruckte.

Feuerwerk begeisterte Jung und Alt

Die anschließende Führung durch die Tropfsteinhöhlen offenbarte faszinierende Naturformationen, deren deutsche Übersetzung von Katharina Höllstern-Fastner übernommen wurde. Ein Aussichtspunkt mit weitem Blick über die Landschaft rundete das Naturerlebnis ab.

Am frühen Abend versammelten sich die Gäste zu einem Aperitif, gefolgt von einem gemeinsamen Abendessen, das die deutsch-französische Freundschaft auch kulinarisch zelebrierte. Den krönenden Abschluss bildete ein spektakuläres Feuerwerk im Stadion, das Jung und Alt gleichermaßen begeisterte und für staunende Gesichter sorgte.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Biou-Fests – einem traditionsreichen Ereignis, bei dem eine rund 100 Kilogramm schwere Kalbestraube aus roten und weißen Trauben durch die Stadt getragen wird. Der festliche Umzug wurde begleitet von einem Gottesdienst und einer feierlichen Prozession zur Befreiung am Kriegerdenkmal. Dort legten Melanie Axmann, Ehrenvorsitzende des Partnerschaftsausschusses Angela Menke, Arbois’ Bürgermeisterin Valérie Depiérre sowie Bernard Lambert, Vorsitzender des französischen Partnerschaftsausschusses, gemeinsam ein Gesteck zum Gedenken an die Gefallenen nieder.

Nach einem Mittagsimbiss luden die französischen Gastgeber die Delegation zu einer weiteren Stärkung ein, bevor sich ein Teil der Gruppe auf den Heimweg nach Hausach machte.

Nach dem Fest blieben einige Hausacher in Arbois

Einige nutzten die Gelegenheit, um ihren Aufenthalt in Arbois zu verlängern und die Partnerschaft auf persönlicher Ebene weiter zu vertiefen. Die Hausacher zeigten sich dankbar für die herzliche Aufnahme, die perfekte Organisation und die vielen bereichernden Begegnungen.

Die Städtepartnerschaft zwischen Hausach und Arbois bleibt ein lebendiges Band, das Menschen verbindet und den Grundstein für zukünftige gemeinsame Projekte legt. Schon im November wird das nächste Wiedersehen angekündigt: Dann kommen die französischen Freunde zur alljährlichen Partnerschaftssitzung am Wochenende des Volkstrauertags nach Hausach.

Parnterschaft

Die Partnerschaft entstand durch einen Schüleraustausch zwischen dem Robert-Gerwig Gymnasium und dem Lycée in Arbois. Dieser fand zum ersten Mal 1960 statt.