Hausacher Bärenadvent: Neuer Spendenrekord wird bald geknackt

1 Riesige Freude bei der Spendenübergabe: Die „Lucky Kids“ aus Zell überreichten für die Bärenkinder, darunter Thorin Hättich (vorn in der Mitte mit den Eltern Dominik und Ramona), 10 042 Euro – den Erlös aus ihren Benefizkonzerten. Foto: privat

Zugunsten des „Hausacher Bärenadvents“ veranstalteten die „Lucky Kids“ ein Konzert im Europa-Park Rust, dessen Resonanz alle Erwartungen übertroffen hat. Es wurden mehr als 10 000 Euro gesammelt. Ein weiteres Konzert ist geplant, auch das Projekt geht weiter.









Mit den Jahreszeiten nimmt man es in Hausach nicht so genau. So wie der Leselenz im Sommer und im Herbst stattfindet, ist hier auch das ganze Jahr über Advent. Zumindest trifft das auf den Hausacher Bärenadvent zu, ein „Bärenadvent-Jahr“ dauert von Oktober bis September, erklärt Vorsitzender Erwin Moser.