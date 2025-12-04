Hausacher Bärekind: Er kämpft gegen den Schmetterling im Kopf

Alessandro Gerbasi ist das zweite Hausacher Bärenkind. Der Junge aus Oberkirch trotzt einer tödlichen Diagnose.
Als Alessandro Gerbasi, von seiner Familie Sandro gerufen, im Juli 2022 hohes Fieber bekommt, ahnt niemand, dass sich das Leben der Familie für immer verändern wird. Bis dahin war der Junge aus Oberkirch ein Wirbelwind: sportlich, neugierig, voller Pläne. Mit zehn Monaten konnte er laufen, später spielte er Fußball, bastelte Raketen und träumte davon, später Archäologe zu werden. Die Natur war sein Abenteuer, die Welt sein Spielplatz.