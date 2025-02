Hausacher Automobilzulieferer: Halb so viele Entlassungen bei Richard Neumayer wie geplant

1 Der Automobilzulieferer bekommt die Krise der Branche zu spüren. Foto: Reinhard

Gute Nachrichten bei Richard Neumayer: Statt der wie angekündigten 84 will das Hausacher Unternehmen lediglich 42 Stellen abbauen. Um zukunftsfähig zu bleiben, plant der Automobilzulieferer neben den Entlassungen weitere Schritte.









Link kopiert



Dass Hausacher Automobilzuliefer knapp 20 Prozent, nämlich 81 der 413 seiner Mitarbeiter entlassen muss, diese Nachricht hatte Anfang Dezember des vergangen Jahres die Runde gemacht. Als Grund dafür hatte das Unternehmen die „Absatzflaute in der deutschen Automobilbranche“ angegeben, die „Anpassungen an die wirtschaftliche Situation“ erforderten, wie Richard Neumayer in einer Mitteilung schrieb. Wer genau von diesem Stellenabbau betroffen sein würde, wollte die Firma im Februar bekannt geben. Das soll am Montag der kommenden Woche geschehen. In diese schlechte Nachricht mischt sich sowohl bei Geschäftsführung als auch der Gewerkschaft Erleichterung. Denn statt der angekündigten 81 werden „nur“ 42 Angestellte ihren Job verlieren.