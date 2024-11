Hausacher Aktion: So wollen Kinder den Bärenkindern helfen

1 Die „Lucky Kids“ aus Zell freuen sich mit Stefan und Katharina Ben Aissa auf ihre Benefizkonzerte und über jeden Songpaten. Foto: Ramsteiner

Die „Lucky Kids“ aus Zell geben am 12. Dezember in Zell und am 20. Dezember in Hausach Benefizkonzerte für die Bärenkinder und suchen dafür noch weitere Songpaten, die die Konzerte mit je 100 Euro unterstützen.









„Die Kinder wissen genau, was sie Gutes tun und wachsen über sich hinaus“, sagt Katharina Ben Aissa über die Zeller „Lucky Kids“, die sich seit Wochen intensiv auf zwei Benefizkonzerte für die Bärenkinder vorbereiten. Zur Vorgeschichte: Katharina und Steffen Ben Aissa gründeten 2016 in Zell den Chor „Lucky Kids“ mit großem Erfolg. Auftritte im Europapark, bei Musicals vor fast 800 Zuschauern waren erste Höhepunkte – bis Corona mit ihren in einem Kinderchor nicht umsetzbaren Auflagen dem Projekt einen Tiefschlag versetzte. Als dann auch noch Chorleiterin Katharina Ben Aissa schwer erkrankte, löste sich der Chor auf.