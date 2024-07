Hausacher Abiturienten feiern: So haben die Wirtschaftsgymnasiasten abgeschnitten

1 Die Besten: Jann Erik Kose (von links), Hannah Giesler, Fabio Kirgis, Selina Schmider, Fabian Becherer, Jasmin Schmieder, Felix Bühler, Marie Kalmbach, Emily Knäble Foto: Dorn

44 Abiturienten des Hausacher Wirtschaftsgymnasiums erhielten in der Haslacher Stadthalle von Schulleiterin Frauke Ebert ihre Reifezeugnisse. Das Abimotto „Lass Abi, Go Vegas“ wurde wiederholt aufgegriffen. Erstmals waren auch Schüler der Gemeinschaftsschule dabei.









Diese hatten den kurzen Weg am „Schulcampus“ zum Abitur am Wirtschaftsgymnasium auf sich genommen. Nach der Begrüßung durch Haslachs Bürgermeister-Stellvertreter Frank Obert (auch Hausachs Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Kohmann war anwesend) nahm Ebert in ihrer Rede Bezug auf das Abimotto „Lass Abi, Go Vegas“.